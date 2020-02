Wolfgang Steguweit wird am 18. März ab 19 Uhr im Gothaer Kunstforum über das Werk der Bildhauerin und Medailleurin Heike Dobberkau sprechen. Eine Ausstellung mit Werken von ihr kuratiert er selbst in Berlin.

Vortrag im Gothaer Kunstforum

Der Numismatiker und langjährige Leiter des Münzkabinetts auf Schloss Friedenstein, Wolfgang Steguweit, spricht am Dienstag, 18. Februar, ab 19 Uhr im Kunstforum in der Querstraße über Tierdarstellungen in der Kunst.

Er bezieht sich auf die Bildhauerin und Medailleurin Heide Dobberkau, deren Werke derzeit im Bode-Museum Berlin ausgestellt sind. Dobberkau, die am 23. Januar 2020 ihren 91. Geburtstag feierte, habe rund 70 Jahre lang in Medaillen, großen und kleinen Plastiken Tiere dargestellt, erinnert Steguweit.

Der Rahmen für den mit umfangreichen Illustrationen angekündigten Vortrag ist die Fotoausstellung des Tierfilmers Andreas Kieling, die noch bis 22. März währt. Der Eintritt kostet vier Euro, ermäßigt drei Euro.