Vor der Stadtkirche St. Peter und Paul in Weimar steht das Denkmal von Johann Gottfried von Herder.

Vortrag in Gotha: Herders Licht, Liebe und Leben

Gotha. Über den Dichter Johann Gottfried Herder referiert am 25. April Egon Freitag aus Weimar im Rahmen einer Veranstaltung der Goethe-Gesellschaft.

In der am Dienstag, 25. April, stattfindenden Veranstaltung der Goethe-Gesellschaft Gotha geht es um Johann Gottfried Herder. Als Referent wird ab 19 Uhr im Raum 104 der Volkshochschule in der Waltershäuser Straße 136 Egon Freitag aus Weimar über die bedeutende Persönlichkeit der Weimarer Klassik sprechen. Er stellt seinen Vortrag unter das Thema „Licht – Liebe – Leben“.

Herder wirkte vor allem als Theologe, aber auch als Volksliedsammler, Literaturkritiker und Dichter. Durch Goethes Vermittlung kam er 1776 nach Weimar und wurde Generalsuperintendent. Die Stadtkirche St. Peter und Paul wurde Herders wichtigste Wirkungsstätte. Er war vor allem ein Prediger der Humanität. Von den Weimarer Klassikern hatte Herder die weitesten Reisen unternommen. So sah er als Einziger die Ostsee, die Nordsee und den Atlantischen Ozean. Goethe kannte nur die Adria und das Mittelmeer. Schiller und Wieland haben nie ein großes Meer gesehen.

Herder lernte neben seiner ostpreußischen Heimat und deutschen Fürstentümern auch Livland, Dänemark, Frankreich, Niederlande, Elsass, Italien und Böhmen kennen. Ihn verband eine Freundschaft mit Prinz August, dem jüngeren Bruder Herzogs Ernst. II..