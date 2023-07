Vortrag in Gotha über den Illuminatenorden: Licht ins Dunkel „Geheimer Gesellschaften“

Bronzefigur des Gott Anubis: Ursprünge und Ziele der Freimaurer in Gotha sowie ihrer Verbindung zu Ägypten zeigt die Jahresausstellung „Freimaurer und Mysterien Ägyptens in Gotha“ im Herzoglichen Museum. Hier eine Bronzefigur des Gottes Anubis.

Gotha. Markus Meumann und Olaf Simons vom Forschungszentrum Gotha der Simons gehen in ihrem Vortrag auf die Zeit ein, in der der Illuminatenorden in Gotha und Thüringen aktiv war.

Über „Geheime Gesellschaften“, den Illuminatenorden in Gotha und Thüringen 1783-1787 halten Markus Meumann und Olaf Simons vom Forschungszentrum Gotha am Donnerstag, 13. Juli, einen Vortrag. Ab 19 Uhr werden sie im Café des Herzoglichen Museums berichteten, wie am 1. Mai 1776 der Ingolstädter Universitätsprofessor Adam Weishaupt (1748-1830) mit fünf seiner Studenten die Geheimorganisation der „Perfectibilisten“ gegründet hatte. Ab 1778 begann sie als „Illuminatenorden“, die Freimaurerlogen im deutschsprachigen Raum zu unterwandern. Im Januar 1783 trat der Gothaer Herzog Ernst II. dem Illuminatenorden bei und erlaubte in seiner Residenzstadt die Einrichtung einer Minervalkirche mit tragenden Mitgliedern aus der Loge „Zum Rautenkranz“. In Gotha sollte unter Ernst II. eine Illuminatenzentrale mit Modellcharakter installiert werden.

Das Forschungszentrum Gotha der Universität Erfurt ist mit der 2018 gegründeten „Arbeitsstelle Illuminatenforschung“ eine zentrale Anlaufstelle für die Illuminatenforschung. Nirgendwo sonst wurde in den letzten Jahren so intensiv zum Illuminatenorden geforscht wie in Gotha, so Susanne Finne-Hörr, Sprecherin der Stiftung schloss Friedenstein.

Bis 15. Oktober gibt im Herzoglichen Museum dazu die Ausstellung „Freimaurer und Mysterien Ägyptens in Gotha“ Einblicke. red

Der Eintritt zum Vortrag beträgt 8 Euro (ermäßigt 4 Euro).