Vortrag in Gotha über humanes Sterben

Gotha. Mediziner spricht über Vorsorge am Lebensende. Die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) will regelmäßig in Gotha informieren.

Seitdem das Bundesverfassungsgericht 2020 das Recht auf Suizidhilfe bekräftigt hatte, interessieren sich immer mehr Menschen für Informationen, welche Voraussetzungen sie für einen solchen Weg des selbstbestimmten Sterbens erfüllen müssten. Das stellt Gerhard Reichelt von der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) fest. Der Leiter der DGHS-Kontaktstelle Franken/Thüringen erinnert daran, dass der Anlauf im Bundestag dazu ein neues Gesetz zu verabschieden, Anfang Juli wegen zu geringer Zustimmung gescheitert war.

Assistierter Freitod nur in wenigen Ausnahmefällen

Wie in ethischen Fragen üblich, habe es bei der Abstimmung keinen Fraktionszwang gegeben. Zwar seien sich alle einig gewesen, dass der assistierte Suizid nicht zur Selbstverständlichkeit und zum Regelportfolio von Kliniken und Heimen werden dürfe. Doch das Dilemma liege tiefer. Reichelt: „Welche eindeutigen Kriterien kann ein Verfahren haben, das das Recht auf selbstbestimmtes Sterben durch assistierten Freitod verwirklichen will?“

In Gotha will die DGHS künftig regelmäßig Informationsveranstaltungen zu den Themen rund um Vorsorge am Lebensende durchführen. Der Mediziner Mathias Bernau wird zum Auftakt am Freitag, 1. September, in der Alten Schmiede, Langensalzaer Straße 14, erwartet. Sein Thema werde sein: „Vermittlung von Freitodbegleitungen mit all seinen Erfordernissen“.

Die Veranstaltung beginnt 18.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung wird erbeten bei Milena Krainovic, E-Mail: anelim44@gmx.de, Telefon: 0151/56968846