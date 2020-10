Um Hannah Höch und Marianne Brandt, zwei Frauen der Moderne im Spiegel der Gothaer Sammlungen geht es im Vortrag von Timo Trümper, Direktor der Abteilung Wissenschaft und Sammlungen der Stiftung Schloss Friedenstein, am Mittwoch, dem 14. Oktober, 10 bis 12 Uhr beim Evangelischen Forum im Augustinerkloster Gotha, Jüdenstraße 27.

Die Lebenswege von zwei für die Moderne wichtigen Persönlichkeiten verbinden sich mit Gotha. Während Hannah Höch in der Stadt 1889 geboren wurde, verbrachte Marianne Brandt von 1929 bis 1932 in Gotha ihre produktivsten Jahre. Die Künstlerin Höch darf zu den bedeutendsten Wegbereitern der modernen Kunst gezählt werden. Die Gestalterin Brandt erhielt als einzige Frau der Metallwerkstatt des Bauhauses in Dessau das Bauhausdiplom.

Die Sammlungen der Stiftung Schloss Friedenstein Gotha konnten in den vergangenen Jahren bedeutende Zuwächse verzeichnen, die die große Bedeutung der beiden Frauen für das 20. Jahrhunderts eindrucksvoll vor Augen führen. Der Vortrag versucht, die besondere Bedeutung der beiden Frauen und die Stärken der hiesigen Sammlungsbestände zu beleuchten. Ab 9.30 Uhr ist beim Stehkaffee Gelegenheit zu Gesprächen.

Um einen Unkostenbeitrag von drei Euro wird gebeten.