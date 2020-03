Der Weltenradler Thomas Meixner fuhr von Sachsen-Anhalt durch Südosteuropa, die Türkei und den Mittleren Osten bis nach Kairo, durch die Sahara und nach Kapstadt. Seine Eindrücke schildert er am 6. März 2020 in Tambach-Dietharz mit einer Diashow.

Vortrag in Tambach-Dietharz: Mit dem Fahrrad durch Afrika

„Projekt Afrika – mit dem Fahrrad auf dem Weg nach Kapstadt“ ist der Titel eines Dia-Vortrages von Thomas Meixner, den er am Freitag, 6. März, ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus in Tambach-Dietharz hält. 27.300 Kilometer zeigte sein Tacho an, als er sein Ziel erreichte, nachdem er von Sachsen-Anhalt bis nach Kapstadt geradelt war. Karten sind in der Tourist-Information Tambach-Dietharz und an der Abendkasse erhältlich.