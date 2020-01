Vortrag in Waltershausen über das Kriegsende in Thüringen

Vortrag in Waltershausen über das Kriegsende in Thüringen

Der Waltershäuser Geschichtsverein lädt am Donnerstag, 30. Januar, um 17 Uhr im Saal des Rathauses zu einem Vortrag mit dem Militärhistoriker Jürgen Möller ein. Er berichtet vom Verlauf der Kriegshandlungen am Ende des zweiten Weltkrieges und von der Übergabe von Städten und Gemeinden in der Region an das amerikanische Militär, teilt der Verein mit. Dafür habe Möller intensiv in den Archiven der US-Armee recherchiert.

Am 31. März 1945 näherte sich das Kriegsende in Thüringen. Der Angriff von General Pattons 3rd US Army erreichte die Werra im Raum Eisenach. Drei Tage später standen die amerikanischen Panzer auf der Autobahn vor Leina und am westlichen Stadtrand von Gotha. Im Thüringer Wald und insbesondere im Raum südlich von Ohrdruf lieferten sich Nachhuten der deutschen Wehrmacht hartnäckige Kämpfe mit den Amerikanern.

Vortrag über das Kriegsende in Thüringen: 30. Januar, 17 Uhr, Rathaus Waltershausen, Eintritt: fünf Euro