Die Lutherkirche in Tambach-Dietharz ist ein das Stadtbild des Luftkurortes prägendes Gebäude.

Vortrag und Tour in Tambach-Dietharz

Tambach-Dietharz. Die Stadtverwaltung Tambach-Dietharz macht auf zwei Termine für historisch Interessierte aufmerksam.

Über Grenzsteine und die Geschichte des Freiwaldes spricht Reiner Klein aus Finsterbergen am Freitag, 20. Mai, 19 Uhr, im Saal des Bürgerhauses von Tambach-Dietharz. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Der Vortrag „Holzgerechtigkeit von alters her für 7 Ortschaften“ handelt zudem von den angrenzenden Gebieten des Seeberger Holzes und des Nägelstedter Girns des Deutschen Ordens. Besucherinnen und Besucher zahlen drei Euro Eintritt.

Die Stadtverwaltung weist zudem auf eine Exkursion hin, die Hansjürgen Müllerott aus Arnstadt am Sonntag, 29. Mai, 9.30 Uhr, führt. Die Tour führt vorbei am Lutherbrunnen und Schmalkalder Stieg zum Erdwerk und dem Landwehr. Landwehren gab es seit 1512. Treffpunkt der Tour ist der Parkplatz an der Lutherkirche, Hauptstraße/Schmalkalder Straße.