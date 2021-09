Vortrag vor Denkmalfest in Apfelstädt

Apfelstädt. Ein Experte aus Jena berichtet in einem Bildvortrag über das religiöse Leben am Vorabend der Reformation.

Die evangelische Kirchgemeinde Apfelstädt lädt am Freitag, 10. September, um 19.30 Uhr zu einem Vortrag in die St.-Walpurgis-Kirche in Apfelstädt ein. Dr. Abendroth aus Jena berichtet in seinem Bildvortrag über das religiöse Leben am Vorabend der Reformation. Am Samstag, 11. September, wird dann zum Denkmalfest in den barocken Pfarrhof eingeladen. Das beginnt 14 Uhr mit einer musikalischen Andacht, gestaltet von den Apfelstädter Adjuvanten in der Walpurgis-Kirche.

Ein Denkmalfest schließt sich im Pfarrhof mit Kaffee und Kuchen, Bratwurst, Weinstand, Brot aus dem Backofen und Musik des Apfelstädter Posaunenchores an.