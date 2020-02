Im Club Galletti in Gotha hält Hilmar Bürger am 10. Februar einen Vortrag.

Ein ehemaliger Sportjournalist berichtet in Gotha über seine Begegnungen und ausgefallene Weltmeisterschaften.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vortrag zur Rodel-Geschichte

Im zweiten Teil seiner Vortragsreihe „Vom Schmalen Rain zum stillen Ozean“ berichtet der ehemalige Sportjournalist Hilmar Bürger über seine Begegnung mit Schauspieler und Sänger Manfred Krug sowie seine Akkreditierung zur Rodel-WM 1966 in Friedrichroda, die jedoch niemals stattgefunden hat. Der Vortrag werde mit vielen Fotos illustriert und es gebe Kaffee und Kuchen, kündigt Projekt-Koordinatorin Wiebke Töpfer vom Kreisverband der Volkssolidarität an. Beginn ist am Montag, 10. Februar, um 14 Uhr.