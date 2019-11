Vorurteile – der größte Schurkeder Weltgeschichte

„Alt ist ein Mensch, wenn er aufhört zu staunen“, schrieb Sir Peter Ustinov; so gesehen, sei mancher 30-Jährige schon ein Greis. Der Schauspieler Thomas Heinze kann, obwohl schon 55, noch immer staunen – und seine Zuschauer in Staunen versetzen. Respektive seine Zuhörer. Wie am Freitagabend, als er in der Reihe „Ein Abend mit ...“ zu Gast im „Lindenhof war und aus Ustinovs Buch „Achtung! Vorurteil“ unverbindlich nette wie gedanklich tief schürfende Anekdoten vorlas.

Wie stets hatten auch diesmal wieder Hotelchef Olaf Seibicke und sein junges Team die Lesung und ein ausgesucht kunstvolles Vier-Gänge-Menü zu einem überzeugenden Gesamtkunstwerk vereinigt. Allein die Vorspeise, eine optisch wie geschmacklich gelungene Nouvelle-Cuisine-Komposition, ein Entenbrust-Carpaccio mit Granatapfelkernen, war ein Knaller! Auf dass alles noch besser munde, begleitete der Leipziger Saxophon-Profi Johannes Fleischer das Speisen dezent im Hintergrund mit angenehm ins Ohr gehenden Evergreens.

Das Vorurteil, glaubte Ustinov, sei „womöglich der größte Schurke in der Weltgeschichte“. Und: Vorurteile seien „wie vernachlässigte Zimmer, die kein frisches Lüftchen kennen“. Andererseits hege jeder Mensch Vorurteile, „sonst könnte er nicht mal seinen Koffer packen“. Man müsse eben bloß bereit sein, sie gegebenenfalls zu revidieren.

Im Laufe des Abends gab es genügend Gelegenheit, Ustinov als Meister des Bonmots kennenzulernen. Etwa dieses: „Der Geschmack ist frei – das Vorurteil sollte eingesperrt werden.“ Was lag näher, als sich im zweiten Lesedurchgang der besonderen Spezies Schauspieler zu widmen? So erinnerte sich Ustinov einst eines Kollegen, der sich am Abend vor der Vorstellung als Othello-Darsteller „das Gesicht schwarz schminkte und am Tag darauf in seiner Stammkneipe gegen Neger hetzte“. In Ustinovs Gedächtnis blieb auch eine Begegnung mit Charlie Chaplin haften, der sich ihm gegenüber als unerwartet schüchtern zeigte, aber anlässlich der Auszeichnung mit dem Erasmus-Preis 1965 „nicht sehr schüchtern war, als er die Ovationen entgegennahm“ …

Manchmal wird man auch direkt Zeuge bei der Geburt eines Vorurteils. So erging es Ustinov, als der englische Filmkomödiant Peter Sellers anlässlich einer Oscar-Verleihung sich genötigt sah, mit einer außerordentlich vollbusigen Dame zu tanzen: Sellers‘ Vorurteil gegen mächtige Busen war nun plötzlich in der Welt.

Wer Veranstaltungen der Reihe „Ein Abend mit ...“ schon öfter erlebt hat, kennt Olaf Seibickes natürliches Talent, Interviews zu führen. Auch diesmal musste niemand auf das in gemütlichen Sesseln ausgetragene Frage-Antwort-Spiel verzichten. Zur Sprache kamen so weltbewegende Fragen wie die, welche Rollen Thomas Heinze besonders mag. „Ich spiele alles“, sagte er, „aber es darf nicht langweilig sein.“ Die Teilnahme an einer gefilmten Kreuzfahrt etwa habe er kürzlich genau aus diesem Grund abgelehnt. Ob er als Schauspieler bestimmte Vorbilder habe, wollte Seibicke wissen. – Heinze: „Vorbilder bringen nichts. Aber es gibt Schauspieler, die mich stark beeinflusst haben.“

Auch etliche der anwesenden Damen fühlten sich von Thomas Heinze offenbar stark beeinflusst – und waren erst zufrieden, nachdem sie sich mit ihm hatten fotografieren lassen.