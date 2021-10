Vorverkauf für Lesung in Gotha startet

Ab 9. Oktober gibt es in Gothas Stadtbibliothek die Karten für die Lesung mit Sabine Ebert am 5. November.

Gotha. Die Bestseller-Autorin Sabine Ebert stellt ihren neuen Roman in der Stadtbibliothek Gotha vor.

Am Freitag, dem 5. November, stellt Sabine Ebert um 19 Uhr ihren neuen historischen Roman „Die zerbrochene Feder“ im Hanns-Cibulka-Saal der Stadtbibliothek Gotha vor. Es ist die Geschichte über eine junge Frau, die in bedrückender Zeit im Jahr 1815 ihren Weg finden muss, heißt es in der Ankündigung. Das Buch knüpfe lose an „1813 – Kriegsfeuer“ und „1815 – Blutfrieden“ an, konzentriere sich aber ganz auf die junge weibliche Hauptfigur. „Es ist mein persönlichstes Buch. Besonders das Thema Zensur hat mich beim Schreiben sehr bewegt. Obwohl der Roman vor 200 Jahren spielt, werden die Leser viele aktuelle Bezüge erkennen“, so die Autorin.

Der Kartenvorverkauf für die Lesung beginnt am 9. Oktober in der Stadtbibliothek Gotha. Der Eintritt kostet zehn Euro.