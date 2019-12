Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vorweihnachtliche Tradition feiert Jubiläum

Der im Mai 1998 von dreizehn Gothaer Bürgern gegründete Bürgerturmverein konnte im vergangenen Jahr auf sein zwanzigjähriges Jubiläum zurückblicken. Der unter dem Vorsitz von Frank Uthardt stehende Verein sieht sich als Nachfolger des Gothaer Verschönerungsvereins, der von 1873 bis 1945 bestand und dem vor allem die Anpflanzungen auf dem Gal- und Krahnberg zu verdanken sind.

Nach jahrelangem zähen Ringen konnte am 13. Juni 2009 der durch Spendengelder finanzierte Bürgerturm auf dem Krahnberg am Inselsbergblick eingeweiht werden. Er ersetzt seitdem den 1972 abgerissenen Arnolditurm oberhalb des Berggartens. Im Juni dieses Jahres konnte nun bereits das zehnjährige Jubiläum dieses neuen Gothaer Wahrzeichens gefeiert werden.

Ebenfalls im Jahre 2009 sei die Idee des gemeinsamen Glühweintrinkens am vierten Advent entstanden, erzählt das für Sponsoring und Marketing verantwortliche Vorstandsmitglied Reinhard Bechmann. Die Erstauflage sei eigentlich nur für die Vereinsmitglieder bestimmt gewesen, erinnert er sich. Man sei jedoch nicht umhin gekommen, auch den Passanten etwas abzugeben. Daraus entstand die Idee des Glühweintrinkens ganz sozial.

Seit 2010 steht dieses Ereignis fest im Terminkalender vieler Gothaer. So strömten auch in diesem Jahr wieder Hunderte zum Bürgerturm. Bereits gegen 13 Uhr musste der erste Glühwein ausgeschenkt werden, erzählt das Vereinsmitglied Andreas Fischer. 15.30 Uhr waren es bereits 150 Liter. Dabei geht es dem Verein und den Gästen nicht allein um die Geselligkeit, sondern vor allem um den sozialen Zweck. Von Anfang an kommt der Erlös dieser Veranstaltung der in der Augustinerkirche ansässigen Begegnungsstätte Liora zugute. Stets seien mindestens 500 Euro zusammengekommen.

Wie viel die diesjährige Aktion gebracht hat, bleibt abzuwarten. Die Spende werde jedenfalls Anfang Januar offiziell übergeben. Ansonsten wolle der Verein ab nächstem Jahr etwas kürzer treten, betont Reinhard Bechmann. Dies soll jedoch nicht bedeuten, dass es 2020 kein Glühweintrinken mehr geben werde.