VSR-Gewässerschutz informiert in Gotha: Regenwasser auf Rasen statt in Gully

Gotha. Der VSR-Gewässerschutz wirbt in Gotha für eine nachhaltige Nutzung von Wasser.

Mitglieder des Vereins VSR-Gewässerschutz haben auf dem Gothaer Neumarkt Interessierte über den nachhaltigen Umgang mit Wasser in Gotha informiert. „Für ein sinnvolles Wassermanagement in der Stadt ist es wichtig, wenn die Gartenbesitzer zum Bewässern im Garten nicht das kostbare Leitungswasser verwenden, sondern das Wasser aus dem eigenen Brunnen“, so Georg Stüker, der sich am Informationsstand ehrenamtlich engagiert. Der VSR ist eine eine gemeinnützige Umweltschutzorganisation, entstanden 1980 als „Verein zum Schutze des Rheins und seiner Nebenflüsse“.

Viele Gartenbesitzer stellten in den letzten Jahren fest, dass bei Starkregenfällen die Regenwassertonnen schnell voll sind und sie das Wasser doch wieder der Kanalisation zuführen müssen. Dabei wäre es sehr wichtig, dass das Regenwasser nicht in den Gully und damit in die Flüsse gelangt. Der VSR-Gewässerschutz empfiehlt das Regenwasser stattdessen im Garten zu versickern. Die anschließende Nutzung des Wassers aus dem Grundwasserspeicher sei eine sinnvolle nachhaltige Lösung.

Ziel des Regenwasser-Managements war früher, große Mengen des Regenwassers schnell aus den Siedlungen heraus zu bekommen. Heute wisse man,dass diese Maßnahmen einerseits zu Überschwemmungen und andererseits zum Absinken des Grundwasserspiegels beitragen. „Es ist wichtig, dass der Grundwasserspeicher durch Regenwasser von den Hausdächern aufgefüllt wird“, so Georg Stüker.

In Gotha hat er zusammen mit Harald Gülzow am Informationsstand die Bürger beraten. Vielen Hausbesitzern sei nicht klar, wie einfach so eine Versickerung im Garten zu realisieren sei. Der VSR-Gewässerschutz stellt fest, dass vor allem bei der Anlage und Pflege von Rasen dringend ein Umdenken stattfinden müsse.