Waffeln und Wissenswertes zu Hilfsaktion in Gotha

Gotha. Eine Sammelstelle für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ in Gotha wird vorgestellt. Dazu wird mit Leckereien auf die Adventszeit eingestimmt.

Für den guten Zweck werden an zwei Freitagen, dem 29. Oktober und 5. November, am Brühl 19 in Gotha Waffeln verkauft. Von 12 bis 17 Uhr gibt es an dem Stand zudem Informationen über die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Zudem gibt es Kaffee, Punsch und andere Leckereien gegen eine Spende.

An der Adresse werden ab Montag, 1. November, zwei Wochen lang Weihnachtsgeschenke für Kinder in Not gesammelt. Leere, in Geschenkpapier verpackte Kartons können zum Befüllen mitgenommen werden.