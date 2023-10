Wagen der Thüringer Waldbahn entgleist im Kreis Gotha

Gotha Auf der Strecke der Thüringer Waldbahn im Kreis Gotha ist es am Freitag zu einer Havarie gekommen. Reisende mussten sich auf längere Fahrtzeiten einstellen.

Auf der Strecke der Thüringer Waldbahn ist es am Freitagmittag zu einer Havarie gekommen. Wie der Betreiber, Thüringer Waldbahn und Straßenbahn, auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, sei ein Zug in der Nähe des Gothaer Boxberges entgleist. Der Verkehr zwischen dem Gothaer Krankenhaus und Leina kam in der Folge zum erliegen. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

Ob Personen verletzt wurden und wie hoch der Schaden ist, war bis Redaktionsschluss unklar. Weder die Pressestelle der Stadt noch der Streckenbetreiber waren am Nachmittag für Rückfragen zu erreichen. Der Polizei Gotha lag dazu nichts vor. Dem Echtzeit-Fahrplan des Verkehrsverbundes Mittelthüringen zufolge rollte der Verkehr am Nachmittag wieder

