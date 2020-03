Buchautor Joe Bausch liest am 7. März in Gotha.

Wahre Geschichten von Verbrechen im Gothaer Kulturhaus

Joe Bausch – Schauspieler, Hörbuchsprecher, Autor, Gefängnisarzt und bekannt als Rechtsmediziner Joseph Roth aus dem Kölner Tatort – liest am Samstag, 7. März, um 20 Uhr im Kulturhaus Gotha aus seinem aktuellen Buch „Gangsterblues“. Das kündigt die Kultourstadt Gotha GmbH als Veranstalter an. Es handelt sich um die dritte von vier Veranstaltungen der diesjährigen Reihe „Lesen live“. Axel Petermann sowie Volker Klüpfel und Michael Kobr hatten bereits ihre Auftritte. Am 3. April folgt noch Wladimir Kaminer.

Als ehemaliger Gefängnisarzt der Justizvollzugsanstalt Werl habe Joe Bausch vieles zu erzählen, denn es gibt Momente, in denen auch die unnahbarsten und düstersten Insassen den „Blues“ haben und über ihre Taten berichten. In genau diesen Augenblicken war Joe Bausch da und hat ihnen unbefangen zugehört. Mörder, Dealer, notorische Betrüger, Vergewaltiger – sie alle gaben ihm Einblicke. Einblicke in die Psyche von Verbrechern Der psychopathische Serienmörder spricht über eine eiskalte Entführung, die beiden Halbbrüder über einen fast perfekten Mord an einem Geistlichen und der Rettungssanitäter über den Zufall, der ihn zum Verbrecher machte – mit verheerenden Folgen. Aus zahlreichen Berichten schrieb Joe Bausch die spannendsten auf und verfasste auf dieser Grundlage das Buch „Gangsterblues“. Die Tickets für die Lesung mit Joe Bausch sind im Vorverkauf ab 19 Euro in der Gothaer Tourist-Information am Hauptmarkt 40, online auf www.ticketshop-thueringen.de und auf www.eventim.de sowie in Verkaufsstellen dieser Ticket-Shops erhältlich. An der Abendkasse können die Tickets bei Verfügbarkeit für 21 Euro erworben werden.