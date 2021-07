Wahrheitssucher in Gotha gesucht

Gotha. Die Stiftung Schloss Friedenstein bittet Gothaer um ihre Beteiligung bei zwei Aktionen. Dafür darf kräftig gelogen werden.

Für eine Darbietung im Gothaer Schlosshof am Sonntag, 29. August, werden sogenannte „Wahrheitssucher*innen“ aus Gotha gesucht, die mit dem luxemburgischen Schauspieler Steve Karier auf der Bühne stehen wollen.

Willkommen sind Juristen, Philosophen, Journalisten, Historiker und all diejenigen, die sich aufgrund ihrer Tätigkeit als Wahrheitssucher begreifen. Sie sollen nach einer Vorführung von Steve Karier in einer Art Talk-Show mal mehr, mal weniger ernst über ihre Stadt reden. Wie die Stiftung Schloss Friedenstein informiert, sei die Veranstaltung Teil eines Ausstellungs- und Theaterreigens in der Kooperation zwischen dem Kunstfest Weimar und der ACC Galerie Weimar.

Darüber hinaus läuft bis zum 31. Juli noch ein Bewerbungsverfahren, zu dem alle Gothaer eingeladen sind, Geschichten und Gerüchte zu ihrem thüringischen Heimatort oder ihrer Region beizusteuern. Dabei darf gern geschwindelt werden. Dafür sollten die Geschichten aufgeschrieben und als digitale Datei (Word-Dokument oder PDF) gesendet werden. Der Phantasie sollen keine Grenzen gesetzt sein. Mit den Gerüchten und Legende soll schließlich ein Raum künstlerisch ausgestaltet werden.

Weitere Informationen zu den Wahrheitssuchern gibt es unter www.kunstfest-weimar.de. Die Heimatgeschichten können an geschichten@kunstfest-weimar.de gesendet werden.