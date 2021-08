Waldbahn beendet Schienenersatzverkehr im Kreis Gotha

Gotha. Baumaßnahmen an der Strecke zwischen Gotha und Bad Tabarz sind bis auf Restarbeiten abgeschlossen.

Ab Sonntag, 22. August, verkehrt die Thüringerwaldbahn und Straßenbahn Gotha GmbH wieder planmäßig ohne Unterbrechung zwischen dem Gothaer Hauptbahnhof und Bad Tabarz. „Die vielen Baumaßnahmen, die sich seit dem Sommer auf dem gesamten Streckennetz verteilt haben, sind bis auf einige Restarbeiten abgeschlossen“, erklärt Karl-Heinz Koch, der Geschäftsführer der Waldbahn.

Unter anderem waren an der Strecke zwischen Boxberg und Wahlwinkel Masten für die Oberleitung aus DDR-Zeiten ersetzt und Kabel neu verlegt worden. Die Friedrichstraße in Gotha ist komplett erneuert. In der Gartenstraße gibt es jetzt eine dynamische Fahrgastanzeige.

Die Arbeiten waren mit Fahrplanänderungen, Verlegung von Haltestellen und zusätzlichem Umsteigen verbunden.