Die rot gekennzeichneten Bäume sind von Käfern befallenes Holz, das so schnell als möglich aus dem Wald entfernt werden muss. Wie hier im Lauchagrund steht in den Wäldern um Bad Tabarz der neue Wald schon bereit.

Waldumbau im Klimawandel

Wie geht es weiter mit dem Wald im Zeichen des Klimawandels? Damit wollen sich die Waldbesitzer der Region während ihrer Herbstveranstaltung auseinandersetzen. Für Mittwoch, 4. Dezember, laden der Waldbesitzerverband Thüringen und die Thüringer Forstverwaltung die Waldbesitzer der Region Mittelthüringen in die Dorfschenke nach Goldbach ein. In verschiedenen Vorträgen gehe es um die aktuelle Forstschutzsituation, den Waldumbau im Klimawandel, neue Fördermöglichkeiten für Waldbesitzer, den Holzmarkt und die Behandlung der Anteile der Waldgenossenschaften (gesetzliche Neuigkeiten). Das kündigt Wolfgang Heyn, Geschäftsführer des Waldbesitzerverbandes mit Sitz in Ohrdruf, an. Die Versammlung beginnt 18 Uhr.