Nachdem die Feuerwehr den Maibaum gestellt hat, wird in Bad Tabarz weiter gefeiert. (Archiv)

Walpurgisfeier und Maifest in Bad Tabarz

Bad Tabarz. Zum Auftakt stellt die Freiwillige Feuerwehr Bad Tabarz den Maibaum. Dann geht es im Kurpark Winkelhof weiter.

Die Walpurgisnacht in Bad Tabarz wird seit über 20 Jahren gefeiert, teilt das Kuramt der Gemeinde mit. Zu Beginn der Feier am Sonntag, 30. April, wird die freiwillige Feuerwehr um 17 Uhr am Platz der Deutschen Einheit den Maibaum stellen.

Danach zieht das Fest einige Meter weiter in den Kurpark Winkelhof. Hier präsentiert der Tabarzer Trachtenverein sein magisches Walpurgisprogramm. Ab 19.30 Uhr heißt es „Tanz in den Mai“ mit der Rockband Tacoba bis 22 Uhr – dann beginnt die Walpurgisnacht.

Das Maifest wird am Montag, 1. Mai, ab 17 Uhr im Kurpark Winkelhof gefeiert. Das Fest wird in diesem Jahr zum 22. Mal vom Trachtenverein Tabarz veranstaltet. Zugleich feiert der Trachtenverein selbst sein 115-jähriges Bestehen.