Waltershäuser Innenstadt mehr beleben

Waltershausen. Der Waltershäuser Gewerbeverein engagiert sich bei der Aktion „Heimat shoppen“ der IHK Erfurt.

Der Waltershäuser Gewerbeverein beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder am Aktionstag „Heimat shoppen“ der Industrie- und Handelskammer Erfurt (IHK). Nach dem erfolgreichen Auftakt im September, steht nun am Samstag, 14. Oktober, der Tag der Waldbahn am Gleisdreieck an. Hier wollen sich die Vereinsmitglieder für den Ausbau des Industriegebietes stark machen.

Mit der Initiative „Heimat shoppen“ der IHK soll nicht nur das Bewusstsein zur Regionalität gestärkt, sondern sollen innerstädtische Unternehmen unterstützt werden. Der Gewerbeverein ist bemüht, die Innenstadt wieder zu beleben. So solle diese zu einer Erlebniswelt werden, um mehr Kundschaft nach Waltershausen zu locken. Das gehe aber nur, wenn der hohe Leerstand an Geschäften abgebaut wird.

Laut IHK gibt es in Waltershausen 129 Einzelhandelsbetriebe, deren Verkaufsfläche beträgt 17.020 Quadratmeter. Allein in Thüringen sei die Zahl der Betriebe um zwölf Prozent zurückgegangen. Die Leerstandsquote liegt bei 27 Prozent.

Es sei deshalb wichtig, dass durch Imagekampagnen der lokale Einzelhandel unterstützt wird, erklärt Anja Wolf, Leiterin des Regionalen Servicecenters Gotha der IHK Erfurt.