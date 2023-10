Waltershausen: Bäume sollen gefällt werden

Waltershausen. Das plant die Stadt: Dort findet nächste Woche der Holzeinschlag statt.

Nächste Woche sollen in Waltershausen mehrere Bäume gefällt werden, die krank und nicht mehr standsicher sind. Das kündigte Bürgermeister Michael Brychcy (CDU) an. Der genaue Termin stehe noch nicht fest. Es betreffe unter anderem drei Bäume in der Tennebergstraße, also an der Auffahrt zum Schloss Tenneberg. Die Stadt müsse handeln, um die Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten. Es könne zu kurzfristigen Behinderungen kommen.