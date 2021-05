Waltershausen: Freibäder stehen in den Startlöchern

Das Freibad im Waltershäuser Freizeitzentrum Gleisdreieck will spätestens am 1. Juli eröffnen. Die Vorbereitungen für die Badesaison laufen auf Hochtouren.

Waltershausen. Die Freibäder in Waltershausen und Winterstein hoffen, im Juli die Saison eröffnen zu können.

Die diesjährige Badesaison behält die Stadtverwaltung Waltershausen weiter im Blick. Während im Freibad des Freizeitzentrums am Gleisdreieck in Waltershausen die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, werden am Schwimmbad in Winterstein noch letzte Arbeiten getätigt.

Bürgermeister Michael Brychcy (CDU) ist zuversichtlich, dass ab 1. Juli die Saison, wenn auch verspätet, starten kann. „In Winterstein rechne ich Mitte Juli“, so Brychcy. Ausschlaggebend sei allerdings der Inzidenzwert im Landkreis.