Waltershausen: Gemeinsam wieder Karten spielen

Waltershausen. Die Senioren aus Waltershausen und der Umgebung können wieder ihre DRK-Sozialstation für Spielenachmittage und Kaffeekränzchen nutzen.

Die Freude ist den Seniorinnen anzusehen. Nach siebenmonatiger coronabedingter Zwangspause können sie wieder ihre Spielnachmittage in der DRK-Sozialstation in Waltershausen besuchen. Eine Runde Rommé oder Rummikub spielen und Gespräche führen, das hat vielen Senioren gefehlt.

Das Team um Sozialstationsleiterin Nicole Steube bietet den Senioren aus dem Umland – mit einem entsprechenden Hygienekonzept – wieder die Nutzung der Einrichtung im Waltershäuser Ortsteil Ibenhain. Am Eingang zur Sozialstation gehört beim Betreten der Einrichtung das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes genauso wie die Händedesinfektion dazu. Daneben wird auf die Kontaktverfolgung geachtet. Die meisten Senioren kommen bereits seit vielen Jahren, weiß Nicole Steube. „Und mehr als 20 Leute sind aus Pandemiegründen derzeit nicht möglich in unseren Räumen“, so die Leiterin.

Vier Mitarbeiter sind in der Waltershäuser Sozialstation des Roten Kreuzes beschäftigt. „Jeder kann zu uns kommen und wird nicht abgewiesen“, sagt Nicole Steube. Die Einrichtung in der Matthäus-Bechstein-Straße musste bereits im vergangenen Jahr zum ersten Lockdown ihre Türen schließen. Während dieser Zeit wurden die pflegebedürftigen Senioren in ihren Wohnungen betreut. Aufgrund der sinkenden Inzidenzzahlen konnte die Sozialstation am 15. Juli wieder öffnen. „Es trauen sich noch nicht alle, aber langsam kommen sie auch wieder vorbei“, meint Steube.

„Wir haben uns immer gegenseitig angerufen, nur auf unsere gemeinsamen Spiele mussten wir verzichten“, beschreibt Ingeburg Große die Situation. Jetzt kann sie wieder jeden Dienstag den Spielenachmittag von 12.30 bis 15.30 Uhr nutzen. Am liebsten spielt sie Rummikub, während die Seniorinnen das Kartenspiel bevorzugen. Beim letzten Besuch brachte Sabine Köhler vom DRK-Vorstand ein Ü60-Quiz für die Senioren mit, dass beim nächsten Mal ausprobiert werden soll. Margot Schönau, Christa Baumgart, Renate Fischer und die anderen Seniorinnen fühlen sich in der Einrichtung wohl. Es sei schöner hier, denn allein Karten zu spielen zu Hause ginge nicht, sagen sie alle.

Veranstaltungen sind wieder in der Planung

Das Team der Sozialstation überlegt derzeit, wie das Angebot erweitert werden kann. Neben Spielenachmittagen und Kaffeekränzchen, das immer mittwochs und donnerstags stattfindet, ermöglichten die Sozialstationsmitarbeiter, einmal wöchentlich an einer Sportstunde teilzunehmen. „Wir wollen gerne wieder die leichten Gymnastikstunden anbieten“, bestätigt Jeanette Brand. Die Sportstunden werden von einer Physiotherapeutin aus Waltershausen organisiert. Auch die beliebten Faschings-, Geburtstags- und Weihnachtsfeiern sollen nicht aus den Augen verloren werden. In Planung sei auch ein Singenachmittag. „Unsere Senioren singen sehr gerne Volkslieder und fragen ständig danach“, sagt Nicole Steube.

Die DRK-Sozialstation in Ibenhain betreut rund 125 Senioren in Waltershausen und den Ortsteilen Langenhain, Schnepfenthal, Wahlwinkel und Ibenhain. Dazu kommen aber auch einige umliegende Ortschaften, wie beispielsweise Hörselgau. Aus dem Emsetal sind keine Senioren dabei. Grund ist die weite Anfahrt und der zeitliche Aufwand, der von den Mitarbeiterinnen geleistet werden muss.