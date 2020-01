Neues Leben im alten Kinogebäude in Waltershausen

Nahe dem jetzigen Verkehrskreisel sei einst das Zentrum der Stadt Waltershausen gewesen. Hier fand das gesellschaftliche Leben statt, erinnert sich Andreas Leibold, der Anfang Januar mit seinem Unternehmen dorthin gezogen ist, wo einst in der Kleinstadt unter anderem Filme gezeigt wurden. Das alte Kino, ein denkmalgeschützter Bau, stand viele Jahr leer.

Bis sich mit der Ingenieurbüro Becker & Partner GmbH ein Investor fand, das Gebäude zu sanieren und das Areal wieder zu beleben, wenn auch nicht mit einer vollkommen öffentlichen Nutzung.

Becker & Partner betreiben die Planung, Vermessung und Dokumentation wichtiger Infrastruktur, genauer vor allem der Rohre und Leitungen, die unterirdisch liegen und funktionieren müssen. Das Büro hat einen Sitz im hessischen Bad Soden-Salmünster und den zweiten Sitz schon seit den neunziger Jahren in Waltershausen-Ibenhain. Becker und Partner feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen.

Begegnungsstätte desBodelschwingh-Hofes nebenan

Mit der Zeit wurden die Aufgaben umfangreicher, um die sich das Büro erfolgreich bewarb. Große und kleine Energieversorger, Städte, Wasser- und Abwasserzweckverbände sind die Kunden. Auch am Umbau das Hauptmarktes in Gotha ist Becker & Partner beteiligt. Im Laufe der Jahre ist die Belegschaft von zwei auf 20 Mitarbeiter angewachsen, außerdem erledigen zwei Externe einen Teil der Arbeit.

Es sind Vermessungsingenieure, Bauingenieure, Schweiß-Fachingenieure, Ingenieure für Versorgungs- und Umwelttechnik, Ingenieure für Geoinformation, technische Zeichner und Bürofachleute. Bauingenieure und und Bautechniker werden sogar noch gesucht. Inzwischen arbeitet das Team in der Bahnhofstraße 12. Lediglich ein paar Restarbeiten an den Fassaden sind noch zu erledigen. Das Ingenieurbüro nutzt vor allem den neuen Anbau. In das denkmalgeschützte ehemalige Kino-Gebäude zieht zur Zeit eine Begegnungsstätte des Bodelschwingh-Hofes ein.

Glückwünsche für Margit Linz, von der Belegschaft und Teilhaber Andreas Leibold (rechts). Foto: Peter Riecke

Die Entscheidung, wieder am Standort Waltershausen zu investieren, führt Andreas Leibold auch auf die gute Qualität der Dateninfrastruktur der Stadt zurück. Infolge der Glasfaser-Leitungen zählt der Ort an manchen Tagen zu jenen mit den schnellsten Internet-Verbindungen in der Bundesrepublik. Datenübertragung und Speicherung ist für das Unternehmen genauso wichtig wie das Planen, die Bauüberwachung und das Vermessen, denn mittlerweile hält nicht mehr jeder Versorger die Lage seiner Leitungen selbst fest.

Das Hosten der Daten übernimmt das Ingenieurbüro für viele Kunden und stellt auf den eigenen Servern eine Software zur Visualisierung bereit, die die Lage der Rohre und Leitungen besonders anschaulich macht.

Damit die Kunden jederzeit auf diese Informationen zugreifen können, hat Becker & Partner gleich zwei Internet-Serviceprovider vertraglich gebunden. Auch darüber hinaus ist das Gebäude hochmodern ausgestattet. Auf dem Dach arbeitet eine Photovoltaik-Anlage. Geheizt und noch mehr Strom erzeugt wird mit einem Blockheizkraftwerk. Ein Nachbargebäude, das in den nächsten Jahren ebenfalls saniert wird, kann dann vom diesem Blockheizkraftwerk mit versorgt werden. Es grenzt an ein Ärztehaus und wird später neun behindertengerechte Wohnungen beinhalten.

Intern feierte die Belegschaft gemeinsam mit Teilhaber Andreas Leibold bereits das Firmen-Jubiläum und das neue Gebäude mit seinen hellen Büros. Margit Linz, die seit Januar 1995 bei Becker & Partner tätig ist, wurde zu 25 Jahren in der Firma gratuliert.

Die Belegschaft unternimmt auch eine gemeinsam Reise zum Skifahren nach Österreich. Eine offizielle Eröffnung des neuen Standortes werde es je nach Wetterverlauf im März oder April geben.