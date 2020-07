Auf dem Markt in Waltershausen und in der Stadtkirche sollen am Samstag Filme gezeigt werden.

Waltershausen: Kino in der Stadtkirche und auf dem Markt

Die Akteure des Heimatshoppens Waltershausen richten am kommenden Samstag, 18. Juli, einen Kinotag aus. In der Stadtkirche soll 16 Uhr der Film „Der kleine Drache Kokosnuss“ gezeigt werden, bevor 20 Uhr auf dem Markt ein Open-Air-Kinoabend beginnt. „Es stehen mehrere Filme zur Auswahl, über die unser Facebook-Publikum abstimmt“, kündigt Christian Döbel, einer der Organisatoren, an. Mehr als 160 Leute hätten sich an der Online-Abstimmung beteiligt.

Die Veranstalter wollen mit dem Kinotag auf das diesjährige Heimatshoppen aufmerksam machen, das am 19. September stattfinden soll. Dafür stehe bereits das Konzept, das für die Fördermittelwerbung bei der IHK nötig war. Es gebe jetzt Einzelgesprächen mit Händlern, um das mit Leben zu füllen, erläutert Döbel. Es werde nach einer Attraktion gesucht, um die Menschen länger als eine halbe Stunde in die Innenstadt zu locken. Jede Idee und Initiative sei willkommen. Neben Händlern und Dienstleistern setze die Initiative auch auf Unterstützung von Vereinen. Es werde ein Umzug vorbereitet. Die Bewirtung soll auf dem Markt geschehen.

