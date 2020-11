Die Thüringer Bergteufel zeigen ihre Masken am Samstagnachmittag beim Umzuges durch Schlosshof und Schlosspark.

Waltershausen. Rund 500 Gäste aus nah und fern am späten Samstagnachmittag auf dem Veranstaltungsgelände gezählt. Viel Kurzweil vor dem Lockdown.

Waltershausen: Mittelaltermarkt zieht viele Besucher an

Der Umzug der Teufel vom Verein der Thüringen Bergteufel gefiel am Samstagnachmittag den Besuchern des Mittelaltermarktes auf Schloss Tenneberg und wurde auch von Brücke zum Innenhof des Schlosses beobachtet. Die Agentur Sündenfrei aus Torgau hat den Markt organisiert. Die Gäste kamen aus Nachbarkreisen, aber auch aus Nachbarbundesländern. Manche hatten ihre Reisepläne geändert, um kurz vor dem Lockdown noch einmal eine Mittelalter-Stimmung zu haben. Aufgrund der Auflagen waren maximal 800 Personen im Gelände gestattet, am späten Samstagnachmittag wurden 500 Besucher gezählt. Markus und Daniela Völlmer vom Bergteufel-Verein freuten sich über das rege Interesse am „magischen Holztheater, der Pestarzt Christian Schilke schütze sich mit Weihrauch unter der Maske vor den Erregern und „Rothar der Feuerzauberer“ unterhielt auf dem Vorplatz gut.