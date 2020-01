Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Waltershausen muss den Gürtel enger schnallen

Am Klaustor mitten in Waltershausen klafft seit etwa drei Jahren eine große Baulücke. Wann sie geschlossen wird, zeichnet sich noch nicht ab. Derzeit stehen andere Investitionen im Vordergrund, sagt Michael Brychcy (CDU), Bürgermeister der Stadt Waltershausen.

Das Geld dafür wird knapp. Die Gewerbesteuern fallen 1,3 Millionen Euro niedriger aus, als anfangs für den Etat 2020/21 geplant. Nach den Ausschüssen beraten nun die Fraktionen den Doppelhaushalt, um ihn am Montag, 17. Februar, im Stadtrat zu verabschieden.

„Wir müssen den Gürtel ein Stückchen enger schnallen“, sagt Brychcy. Es müssten einige Dinge vertagt werden, siehe Klaustor. Am Straßenbau in Winterstein (Thielberg), am Kindergartenbau Schwarzhausen oder am Oberen Waldtor in Waltershausen werde hingegen nicht gerüttelt. „Wir hoffen ganz stark auf das Investitionspaket des Freistaats“, so Brychcy.

Finanzen werden aufgestockt

568 Millionen Euro will das Land den Kommunen zur Verfügung stellen. In der Plenarsitzung am Donnerstag hat der Landtag den Gesetzentwurf behandelt, der in den kommenden fünf Jahren für eine erheblich bessere Finanzausstattung der Landkreise und Kommunen sorge, sagt Matthias Hey, SPD-Landtagsabgeordneter aus Gotha.

Die kommunale Investitionsoffensive stelle sämtlichen Thüringer Kommunen noch dieses Jahr 168 Millionen Euro und von 2021 bis 2024 weitere 400 Millionen Euro zur Verfügung. Für den Landkreis Gotha wären das in diesem Jahr 4,6 Millionen Euro mehr und ab nächstem Jahr bis 2024 noch einmal 10,1 Millionen Euro zusätzlich, rechnet Hey vor. Der Stadt Gotha stünden bis 2024 zusätzliche 7,1 Millionen Euro für Investitionen jeder Art zur Verfügung.

Für die Stadt Waltershausen wären das bei rund 43 Euro pro Einwohner dieses Jahr 560.000 Euro zusätzliche Landesmittel, nächstes Jahr etwa 360.000 Euro mehr – ausschließlich für Investitionen. „Unser Problem sind aber die laufenden Ausgaben im Verwaltungsetat“, so Brychcy. Es sei schwieriger, diesen rund zu bekommen, weist er hin. Das gehe nur über eine Neufassung des kommunalen Finanzausgleichs.

Stadtratssitzung in Waltershausen am Montag, 17. Februar, um 19 Uhr im Rathaus-Saal