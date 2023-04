Waltershausen: Orgelkonzert auf Schloss Tenneberg

Waltershausen. Die Jungen Weimarer Barocksolisten begeistern auf Schloss Tenneberg in historischer Kulisse.

Die Grand Tour des Ensembles „Junge Weimarer Barocksolisten“ macht am Sonntag, 23. April, Halt in Waltershausen. Auf Schloss Tenneberg wird das preisgekrönte Ensemble um 19 Uhr in der Kapelle ein Orgelkonzert geben. Tabea Hubert (Barockvioloncello) und Bastian Uhlig (historische Tasteninstrumente), die das Ensemble 2021 gründeten, vereint die Leidenschaft für außergewöhnliche, gut recherchierte Programme. So werden vergessene Komponisten wiederentdeckt und in einem ganz eigenen, persönlichen Stil musikalisch interpretiert. Das neueste Programm des Ensembles lädt Musikliebhaber auf eine Reise durch das barocke Europa ein.

Wie es im 17. und 18. Jahrhundert üblich war, reisten junge Heranwachsende aus den Niederlanden, Österreich oder den deutschen Landen durch Südeuropa, insbesondere Italien, Spanien und Frankreich, um ihr Wissen zu erweitern, Sprachen zu lernen, geschichtsträchtige Orte zu besuchen oder schlicht das Leben zu genießen. Diese inspirierenden Essenzen werden im Konzertprogramm „Grand Tour“ vereint.

Tickets für das Konzert kosten im Vorverkauf in der Touristinformation Waltershausen 12 Euro, an der Abendkasse im Schloss 14 Euro.