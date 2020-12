Waltershausen: Schloss Tenneberg wieder ein Stück schöner

Das Deckengemälde im Rittertreppenhaus auf Schloss Tenneberg in Waltershausen ist fertig restauriert.

Das Schloss Tenneberg wieder in einstiger Pracht erscheinen zu lassen, ist ein langer Weg, den die Stadt Waltershausen auch mit Unterstützung des Thüringer Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie geht. Am Montag sind die Restaurierungsarbeiten wieder ein großes Stück vorangekommen. Mit dem Deckengemälde im Rittertreppenhaus ist nun das dritte und letzte Deckengemälde restauriert. Voran gingen die Gemälde im Festsaal und in der Schlosskapelle.

Mike Raimann, Museumsleiter und häufig auch Burgvogt genannt, vermutet die Entstehung des Gemäldes um das Jahr 1720. Obwohl das Gerüst, auf dem der Erfurter Restaurator Stephan Scheidemann arbeitete, inzwischen abgebaut ist, bleibt die Baustellen-Atmosphäre im Rittertreppenhaus erhalten.

Zwar sind auch Treppe und Geländer komplett restauriert, doch sie verbleiben unter Abdeckungen aus Kunststoff und Spanplatten, denn der nächste Schritt ist die Restaurierung der ebenfalls prächtigen, aber geschädigten Wandbemalung.

Die Arbeiten währten ein Jahr und haben 80.000 Euro gekostet. Einen kleineren Teil davon trug finanziell das Thüringer Landesamt für Denkmalpflege.