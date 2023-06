Waltershausen: Vivaldis „Jahreszeiten“ im Orgelsommer

Vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi in der Stadtkirche Waltershausen: Theophil Heinke (Orgel) und David Gorol (Geige) spielen eine Transkription im Thüringer Orgelsommer.

Waltershausen. Theophil Heinke (Orgel) und David Gorol (Geige) spielen im Rahmen des Thüringer Orgelsommers in der Stadtkirche Waltershausen ein Präsentationskonzert ihrer CD-Einspielung „Four seasons“, die für den Opos Klassik 2023 nominiert ist.

Am Donnerstag, 29. Juni, um 19.30 Uhr erklingen die „Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi in der Stadtkirche Waltershausen. Der Waltershäuser Kantor Theophil Heinke, Leiter der Konzertreihe „Thüringer Orgelsommer“, hat dieses beliebte Werk der Klassik für Violine und Orgel bearbeitet, wobei die Solovioline unangetastet bleibt und die Orgel den Orchesterpart übernimmt. Er spielt auch den Orgelpart. Den virtuosen Part der Solo-Violine übernimmt der Geiger David Gorol, der mit dem von ihm gegründeten und geleiteten Ensemble „Berolina“ zweimal den Echo Klassik (2014, 2016) und 2019 auch den Opus Klassik als hohe Auszeichnung erhielt. Das Konzert findet im Rahmen des Thüringer Orgelsommers statt. Das Festival bietet bis 23. Juli 2023 über 50 Veranstaltungen in Thüringen.

Erstmalige Vorstellungdes besonderen Projekts

Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ in der Fassung für Violine und Orgel, das ist ein Freundschaftsprodukt zweier Musiker, die sich seit Jahren den Möglichkeiten dieser Besetzung stellen und das Bedürfnis teilen, die übliche Standard-Violine-Orgel-Literatur zu erweitern. Die Klangqualitäten und orchestralen Klangeigenschaften der Thüringer Barockorgeln waren dabei sehr inspirierend für dieses herausfordernde Projekt, welches nun auch als hervorragend rezensierte CD (SACD) vorliegt, die kürzlich für den Opus Klassik 2023 nominiert wurde. Diese Bearbeitung ist völlig neuartig und weltweit die erste in dieser Besetzung. Sie wird nun hier in diesem Konzert auf einer besonders repräsentativen Thüringer Barockorgel präsentiert.

www.orgelsommer.de; Eintrittskarten für 12 Euro gibt an der Abendkasse (eine Stunde vor Beginn geöffnet).