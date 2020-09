Waltershausen: Wende ermöglicht Partnerschaft mit Korbach

Waltershausen. In den neunziger Jahren gab es Hilfe mit Geräten, Geld und Expertise. Heute halten Vereine viel Kontakt und es gibt private Freundschaften.

Michael Brychcy ist einer der wenigen Bürgermeister, die dieses Amt seit der Wende inne haben. Er wurde wieder und wieder mit hervorragenden Ergebnissen gewählt. So kann er authentisch vom Beginn der Städtepartnerschaft mit der hessischen Hansestadt Korbach berichten. Die Partnerschaftsurkunde hat einen würdigen Platz in seinem Dienstzimmer, Ordner mit Fotos der Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde sind schnell zur Hand. Sie fand im September 1990 statt, mit 14 Tagen Abstand in beiden Städten auf dem zentralen Marktplatz. Jedesmal mit einem Fest und vielen Zuschauern.