Wandern auf den Krahnberg in Gotha

Zu einer Wanderung auf den Krahnberg laden die Mitarbeiter des Arnoldi- und des Gustav-Freytag-Treffs am Dienstag, 7. Juli, ab 9.30 Uhr ein. Das Angebot richtet sich an Senioren, denn ihre Treffpunkte in Gotha können momentan nur eingeschränkt öffnen.

Knapp sieben Kilometer sind die Teilnehmer unterwegs bis etwa 12.30 Uhr. Auf dem Weg sollen Pflanzen und Bäume mit der Anwendung „Flora incognita“ bestimmt werden. Dazu gibt es Wissenswertes rund um den Krahnberg, von dem aus sich der Ausblick auf die Fahner Höhen und den Inselsberg ergibt. Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekannt gegeben. Die Teilnahme kostet zwei Euro.

Interessierte melden sich an unter Telefon: 03621/771 260 oder 03621/223 761