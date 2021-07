Wandern mit dem MDR bei Bad Tabarz

Am Kukuna in Bad Tabarz wird zum Start ein Informations-Wagen des Senders stehen.

Bad Tabarz. Der Treffpunkt für die Wanderung ist Freitag am Kukuna-Gebäude.

Start einer Wanderung mit dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) und der Autorin Heike Neuhaus, dem Bad Tabarzer Wegewart Dieter Hellmann und Dagmar Ernst als Wanderführer ist am Freitag, 9. Juli, 11 Uhr, am Gebäude des Kukuna in Bad Tabarz. Das ist an der Lauchgrundstraße 12a gelegen.

Die Wanderwege gehen auf den Osterspaziergang des MDR zurück. Jeden Freitag, immer ab 11 Uhr, soll einer der Wanderwege eingeweiht werden, die sich auch in einem gedruckten Wanderführer wiederfinden. Die Aktion beginnt mit der Gipfel- und Aussichtstour um Bad Tabarz. Die Teilnahme ist unentgeltlich. Angekündigt wird eine Strecke von 10,5 Kilometer mit 315 Höhendifferenz und 3,5 bis 4 Stunden Dauer. Ein Imbiss wird laut Veranstalter unterwegs angeboten.