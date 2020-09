Das Konzert wird in der Wandersleber St.-Petri-Kirche gegeben.

Wanderselben. In Wandersleben gibt es ein Konzert mit außergewöhnlichen Instrumenten.

Zum 15-jährigen Jubiläum der Menantes-Literaturgedenkstätte laden die evangelische Kirchgemeinde und der Menantes-Förderkreis am Sonntag, 13. September, um 16 Uhr zu einem Konzert in die St.-Petri-Kirche in Wandersleben ein, teilen die Veranstalter mit.