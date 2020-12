Wandersleben: Weihnachtsmann im Feuerwehrauto

Der Weihnachtsmann überreichte am vierten Advent für 160 Kinder in Wandersleben kleine Überraschungen. Die Feuerwehr begleitete ihn mit ihren Fahrzeugen.

Süße Überraschungsbeutel gab es am vierten Advent für rund 160 Kinder in Wandersleben. Die staunten nicht schlecht, als der Weihnachtsmann – begleitet von der Freiwilligen Feuerwehr – am Sonntagvormittag durch den Ort lief.

Unzählige Geschenke hatte der Rotbefrackte zuvor mit seinen Feuerwehr-Wichteln auf zwei Fahrzeuge gepackt, dann ging es durch die Straßen des Dorfes. Große leuchtende Augen und viel Freude kam bei den Kindern auf, als sie den Weihnachtsmann und die Feuerwehr sahen und es noch eine Überraschung gab. Die Idee kam von Pia Baumgarten, eine der Jüngsten im Feuerwehrteam. Da es in anderen Orten der Drei-Gleichen-Gemeinde bereits ähnliche Aktionen gab, wollte Pia Baumgarten so etwas auch in Wandersleben organisieren. Kurzerhand fragte sie die Wehrführung und den Vereinsvorstand. Unterstützt wurde sie von zahlreichen Sponsoren, wie ortsansässige Unternehmen sowie die Dekra Gotha, TEAG Erfurt und der Verein der Helping Angels Gotha. Aber auch Ortschaftsbürgermeister Sven Dahmen und die Gemeinde unterstützen die Aktion.

Allen Beteiligten hatte es viel Spaß bereitet. Jetzt wird nachgedacht, ob diese Weihnachtsaktion nicht zu einer Tradition werden könnte.