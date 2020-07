Bad Tabarz. Auf zwei Wanderungen am Freitag macht das Kuramt der Kneipp-Heilbades Bad Tabarz aufmerksam. Beide beginnen am Veranstaltungort „Kukuna“.

Wandertouren rund um Bad Tabarz

Auf zwei Wanderungen am Freitag, 30. Juli, macht das Kuramt der Kneipp-Heilbades Bad Tabarz aufmerksam. Beide beginnen am Veranstaltungsort „Kukuna“ in der Lauchagrundstraße 12a. Um 9 Uhr geht es mit dem Fotografen Sebastian Spelda los in den Lauchagrund. Er will die Teilnehmer anleiten, am Fluss Wasser besonders interessant zu fotografieren und die Aufnahmetechniken dazu vermitteln. Lichtstimmungen im Wald sollen als Gestaltungsmittel genutzt werden. Fotos vom Inselsberg mit Objektiven unterschiedlicher Brennweiten aufzunehmen, ist ein weiteres Thema. Die Wanderung dauert etwa sechs Stunden und kostet 79 Euro (www.sebastianspelda.de/fotowanderungen).

Die zweite Wanderung beginnt um 14 Uhr. Udo Trutschel nimmt die Teilnehmer vom Kukuna aus auf eine Rundwanderung mit, die drei bis vier Stunden dauern soll. Unterwegs gibt er Gesundheitstipps. Festes Schuhwerk, eine gefüllte Trinkflasche sowie einen Imbiss dabei zu haben, wird empfohlen. Die Teilnahmegebühr kostet zehn Euro. Die Anmeldung ist bei der Touristinformation Bad Tabarz unter Telefon: 036259 / 5600 oder bei Herrn Trutschel unter Telefon: 036259 / 6730 möglich.