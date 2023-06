Wanderung auf dem schönsten Wanderweg bei Bad Tabarz

Bad Tabarz. Wanderführer Olaf und sein Hund Abby bieten Touristen Wanderungen eine Gipfel- und Aussichtstour in Bad Tabarz an.

Ab Juli können Wanderfreunde die Gipfel- und Aussichtstour mit Wanderleiter Olaf und Hundedame Abby erleben. Los geht es am 6. Juli um 10 Uhr. Das Wandermagazin wählt jährlich den schönsten Wanderweg Deutschlands. Die Gipfel- und Aussichtstour in Bad Tabarz hatte im vergangenen Jahr die Wahl gewonnen. Wanderleiter Olaf führt interessierte Wanderfreunde am 6. Juli ab der Touristinformation in der Reinhardsbrunner Straße 39 in Richtung Schutzhütte Zimmerberg. Von hier aus hat man einen herrlichen Blick über den Kurort. Im Anschluss geht es über den Kammweg des Zimmerberges zum Fuchsstein.

Durch dichten Wald geht es weiter zur Anhöhe des Gickelhahnsprung, danach zum Hirschstein, über den Roten Turm zum Aschenbergstein. Von hier aus hat man einen Rundumblick über den Lauchagrund und die umliegenden Berge. Von hier aus geht es leichten Fußes bergab zur Märchenwiese, wo der Struwwelpeter und weitere Hoffmannsche Holzfiguren vom Tabarzer Künstler Günter Gehrke warten. Eine Bratwurst wartet zum Abschluss am Spindlerplatz.

Anmeldungen können unter Tel.: 036259/ 5600 oder per E-Mail an info@tabarz.de getätigt werden.