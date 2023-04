Wanderung in Bad Tabarz

Bad Tabarz. Wanderführer begleiten am Samstag interessierte Wanderer auf einer Gipfeltour in Bad Tabarz. Am Tourende wartet ein Osterfeuer.

Karsamstag, 8. April, lädt das Kuramt von Bad Tabarz interessierte Wanderer zu einer Gipfel- und Aussichtstour ein. Wanderführer Olaf, Ortswegewart Dieter Hellmann und Kuramtsleiter Marcel Wedow haben ihre Wanderschuhe bereits geschnürt und starten ab 14 Uhr am Treffpunkt Wandertreff in der Lauchagrundstraße 12a in dem Kneippkurort.

Vom Wandertreff aus geht der Weg zur Schutzhütte Zimmerberg. Von dort gelangt man zur nächsten Aussichtsstelle. Durch dichten Wald geht es weiter bis zur Anhöhe des Gickelhahnsprung, wo ein märchenhafter Ausblick wartet. Danach folgt man den Wanderführern zum Aschenbergstein. Beendet wird die Wanderung mit dem Osterfeuer der Bad Tabarzer Feuerwehr am Fuße des Datenbergs.