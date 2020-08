Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wanderung mit der Kamera nahe Bad Tabarz

Wie man die Lichtstimmungen im Lauchagrund mit der Kamera festhält zeigt Fotograf Sebastian Spelda bei einer Fotowanderung am Donnerstag, 6. August, ab 9 Uhr. Mit verschiedenen Brennweiten soll der Inselsberg aufgenommen werden. Treffpunkt für die rund sechsstündige Tour ist das Kukuna in Bad Tabarz. Interessierte melden sich über das Internet an.

Am selben Tag um 14 Uhr lädt Udo Trutschel zur vierstündigen Rundwanderung mit Gesundheitstipps. Treffpunkt ist das Kukuna. Mitzubringen sind festes Schuhwerk, eine Trinkflasche und ein kleiner Snack. Teilnehmer melden sich unter Telefon: 03625/95 600 in der Touristinformation an.

www.sebastianspelda.de/fotowanderungen