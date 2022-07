Tambach-Dietharz. Seniorentreffs der Baugesellschaft laden zu geführter Tour ein.

Eine geführte Wanderung um die Alte Tambacher Talsperre, 7,5 Kilometer lang, bieten die Seniorentreffs der Baugesellschaft Gotha an, informiert Mitarbeiterin Claudia Hülsen. Die Wege sind teils schattig, teils sonnig. Festes Schuhwerk und ein Sonnenhut werden empfohlen. Treffpunkt ist am Donnerstag, dem 28. Juli, um 9.30 Uhr in Tambach-Dietharz vor dem Alten Rathaus in der Poststraße. Mit dem Bus 851 kann man in Gotha am Hauptbahnhof um 8.45 Uhr in Richtung Schmalkalden starten. Bei Ankunft um 9.22 Uhr in Tambach-Dietharz in der Bahnhofstraße (Rewe-Markt) werden die Wanderlustigen abgeholt. Die Rückfahrt mit dem Bus kann um ca. 13.30 Uhr erfolgen. Der Unkostenbeitrag beträgt zwei Euro je Teilnehmer.