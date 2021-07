Wanderung zur Streuobstwiese an der Burg Gleichen

Wandersleben. Fachleute informieren über den Nutzen dieser Landschaft.

In einer gemeinsamen Aktion stellen am Mittwoch, 14. Juli, der Nabu-Kreisverband Gotha und die Natura-2000-Station Gotha-Ilmkreis die Streuobstwiese und ihre Bewohner vor. Aus gutem Grund findet die Streuobstwiesen-Wanderung unterhalb der Burg Gleichen statt. Hier haben die streng geschützten Hirschkäfer ihren Lebensraum. Treffpunkt ist am Parkplatz vom Gasthaus Freudenthal. Die anderthalbstündige Wanderung beginnt 16.30 Uhr.