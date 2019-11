Wangenheim und Remstädt haben neue Ortschaftsbürgermeister

Andreas Michalke (Freie Wähler) ist der neue Ortschaftsbürgermeister von Wangenheim, einer der Orte, die sich am 1. Januar 2019 zur Gemeinde Nessetal zusammengeschlossen haben. Dies ergab die Stichwahl am Sonntag, dem 10. November. Er hat die Wahl angenommen, war jüngst aus der Gemeindeverwaltung von Wahlleiterin Eva-Marie Schuchardt (Freie Wähler) und von ihm selbst zu erfahren. Bereits am 27. Oktober war die Entscheidung für Andreas Hertel (Freie Wähler) als Ortsteilbürgermeister für Remstädt gefallen. Er folgt auf Schuchardt, die erste Bürgermeisterin der neuen Landgemeinde Nessetal. In Wangenheim kam die Stichwahl per Losentscheid zustande. Zum regulären Wahltermin am 27. Oktober gab es 516 Wahlberechtigte, für die der Wahlvorstand nur einen leeren Stimmzettel vorbereiten konnte, denn es gab keine Kandidaten. 357 Wähler kamen. 140 ungültige Stimmzettel wurden abgegeben, aber 217 Wähler nutzen die Möglichkeit, selbst den Namen einer Person ihres Vertrauens einzutragen. Dabei stand 96 mal Andreas Michalke auf dem Stimmzetteln, jeweils 19 Mal wurden Matthias Lorenz und Martina Riekes Vorgänger Dieter Jakob angegeben. Obwohl niemand kandidiert hatte, kam es dadurch nun doch zu einer Stichwahl. Zwischen Jakob und Lorenz entschied das Los. Die Stichwahl hatte 518 Wahlberechtigte, 234 Wähler, dabei 3 ungültige und 231 gültige Stimmen, von denen 102 auf Lorenz und 129 auf Michalke entfielen. Martina Rieke unterstützt Andreas Michalke. Beide sind Mitglieder des Nessetal-Gemeinderates.

Die Entscheidung für Andreas Hertel für Remstädt fiel bereits am 27. Oktober Er kandidierte allein. Auf dem Stimmzettel gab es ein freies Feld, das Wähler hätten mit einem anderen Namen ausfüllen können. In Remstädt gingen 558 von 818 Wahlberechtigten zur Wahl. Von 534 gültigen Stimmen entfielen 519 auf Hertel. Aufgeführt wurden auch Rolf Wenzel mit 10 Stimmen und weitere Namen mit oft nur einer Stimme. Hertel nahm die Wahl an. Die Verschönerung des Friedhofes auch mit Hilfe der Gemeinde sei eines seiner nächsten Ziele, sagt er auf Nachfrage. Ein Herzensthema sei für ihn, den Zustand des Müllplatzes in Remstädt zu verbessern. Andreas Michalke hofft auf einen Kindergarten-Neubau und will die Vereine bewegen, mehr gemeinsam zu veranstalten. Die Gewählten danken für das Vertrauen.