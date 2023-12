Gotha Der Bedarf an Pflegepersonal wird immer höher. Das kann zu Problemen führen. Der Kreis Gotha reagiert und investiert über 200.000 Euro in die Zukunft.

Eigentlich hatte Antje Heldt alles in der Tasche: abgeschlossene Ausbildung, unbefristeter Arbeitsvertrag. Doch 2021 entschied sich die 37-Jährige dazu, noch mal die Schulbank zu drücken. „Ich habe gemerkt, dass ich den Bezug zu Menschen brauche“, erklärt Heldt ihre Entscheidung.

Antje Heldt absolviert derzeit ihre Ausbildung zur Pflegefachfrau. In die Pflegeeinrichtung „Schönes Leben“ am Neumarkt in Gotha kam sie 2021 erst als Kellnerin. Dann wechselte sie in die Betreuung der Bewohner. Sechs Monate lang bot sie Bewohnern Abwechslung und beschäftigte sich mit ihnen, indem sie ihnen vorlas oder einfach mit ihnen Karten spielte. Dann sprach sie ihre Chefin an und legte ihr nahe, doch noch die Ausbildung zu machen.

Landkreis Gotha braucht zukünftig mehr Pflegekräfte

Praktische Erfahrungen sammelt die 37-Jährige vorwiegend auf der Station für außerklinische Intensivbetreuung. Der schulische Teil findet bei der Gothaer Bildungsgesellschaft statt. In ihrem Jahrgang ist sie keinesfalls die älteste Schülerin; alle in der Klasse seien 35 und älter, so Heldt. Weil vor zwei Jahren besonders viele Personen zur Pflegefachkraft umschulen wollten, sei für die 17 Schüler extra eine Umschülerklasse eingerichtet worden.

Die hohe Nachfrage an Ausbildungsplätzen hat der Landkreis Gotha nötig. Noch ist die Lage im Pflegebereich entspannt. Laut Stellenbörse der Agentur für Arbeit sind derzeit 20 Stellen für Pflegefachkräfte im Kreis frei, inklusive Ausbildungsplätze. Doch mit der stetig älter werdenden Bevölkerung wird in der Region zukünftig auch der Bedarf an Pflegepersonal steigen.

Neuer Übungsraum verbessert Ausbildung in Gotha

Früh übt sich; das wissen auch Schüler des Staatlichen Berufsschulzentrum Gotha West (SBZ). Der Schulleiterin Karin Baumbach zufolge seien die Schülerzahlen in den vergangenen Jahren zwar rückläufig gewesen, aber immerhin 40 junge Menschen absolvieren derzeit ihre Ausbildung zum Sozialassistenten.

Kevin Wieland übt mit einer Puppe, wie ein Patient umgebettet wird. Wieland ist im zweiten Jahr seiner Ausbildung zum Sozialassistenten am Staatlichen Berufsschulzentrum Gotha West. Foto: Tobias Leiser / Funke Medien Thürigen

In diesem Schuljahr konnte das SBZ die Ausbildung sogar noch weiter verbessern: Im neuen Pflegefachkabinett können die Schüler ihr theoretisches Wissen praxisnah an Puppen vertiefen. Einen Übungsraum gab es zwar schon vorher, doch der neue bietet viel mehr Platz. „Da macht es richtig Spaß“, findet Karin Baumbach.

In das neue Pflegefachkabinett hat der Landkreis Gotha insgesamt rund 213.000 Euro investiert. „In der Diskussion um Bildung fällt die Berufsbildung oft hinten runter“, sagt Landrat Onno Eckert (SPD) bei einem Besuch im SBZ am Donnerstag. Auch die Schulleiterin wünscht sich von den Ministerien mehr Beachtung für die Berufsschulen. „Wir sind die Vorstufe für den Arbeitsmarkt“, betont Baumbach.

Vor allem ambulante Pflegedienste brauchen Personal

Die Ausbildung zum Sozialassistenten öffnet viele Türen für den zukünftigen Berufsweg. Deshalb müssen die Schüler auch Praktika in Kindertagesstätten und Pflegeeinrichtungen absolvieren, um vielseitig aufgestellt zu sein. Und gerade die Pflegebranche braucht Nachwuchs, denn vor allem ambulante Pflegedienste suchen händeringend Personal.

Antje Heldt bereut ihre Entscheidung nicht. „Wenn man sieht, was man mit etwas Hilfe bewirken kann, das ist schön“, sagt sie. Sie geht in der Arbeit mit Menschen auf - auch wenn es herausfordernd sein kann, mit 37 Jahren noch mal die Schulbank zu drücken.

