Warum in Apfelstädt der Strohbär steppt

Kreis Gotha. Vor Jahrhunderten wollte man im Gothaer Land das Verkleiden zum Fasching unterbinden – ohne Erfolg. Die Tradition lebt heute weiter.

Den Karneval und seine Bräuche zu verbieten, hat keinen Sinn. Das zeigt auch ein Blick in die Fürstlich-Sächsischen Landesordnung, die 1695 in der Buchdruckerei von Christoph Reyher in Gotha erschien. Darin befindet sich unter anderem ein Gesetz zum Umgang der Obrigkeit mit den Bräuchen in der Faschingszeit. Darauf macht Apfelstädts Pfarrer Bernd Kramer aufmerksam.

Viele Sünden während der Fastnacht

Im 17. Jahrhundert war in den hiesigen Gegenden für die Faschings- beziehungsweise die Karnevalszeit der Begriff „Fastnacht“ gebräuchlich. Mit „Mummerey“ war die Verkleidung der Narren gemeint. Wie damals die „Mummerey“ in den Städten und Dörfern aussah, gegen die die fürstliche Verordnung vorging, ist nicht direkt überliefert. Sicher aber ist, dass der Landesherr sich für Sitte und Moral in seinem Herzogtum zuständig fühlte und aus diesem Grund versuchte, Ausschweifungen durch Gesetze zu unterbinden.

„Von Bestraffung der Mummereyen und Fastnachts-Gelage: Wir wollen auch in unserm Fürstenthum und Landen durchaus alle Mummerey und alles Umlaufen in Fastnachts-Kleidern als ein Heidnisches … übel-anständiges Wesen, darbey viel Sünde begangen werden, gänzlich verboten haben und sollen die Übertreter dieses Verbots von den Gerichts-Dienern unfehlbar angenommen und zur Haft gebracht, auch folgendes von den Obrigkeiten und Gerichts-Herren ernstlich gestrafet werden…“, heißt es in der Fürstlich-Sächsischen Landesordnung.

Trotz Strafandrohung ließen sich die närrischen Umtriebe vor der Fastenzeit dennoch nicht unterbinden. In Apfelstädt hat sich die Sitte der Stroh- beziehungsweise Sackbären erhalten, die am Faschingsdienstag und am Aschermittwoch im Dorf unterwegs sind. Sie sind vollständig in Stroh gehüllt und bemalen alle, die unverkleidet angetroffen werden. Es ist ein letzter Hinweis auf die „Mummerey“ vergangener Zeiten.

Anderswo in Thüringen sind die Strohbären zur Faschingszeit auch unterwegs, um den Winter auszutreiben. So geschah es am Dienstag in Breitenworbis im Eichsfeld, am Aschermittwoch im hessischen Heldra – ein Spektakel, das auch viele Besucher aus den benachbarten Thüringer Orten anzieht. Auch in Orlamünde im Saale-Orla-Kreis gab es am Fastnachtsdienstag einen Strohbärenumzug mit hunderten Zuschauenden. Der Bärenkult ist dort eine mehr als 500 Jahre alte Tradition. In der Vogtei im Unstrut-Hainich-Kreis geht der Strohbär zu Pfingsten durchs Dorf.