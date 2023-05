Warum sich in Kalifornien das Eis nicht verkauft

Victoria Augener schreibt über Eisessen in den USA und worüber man in Deutschland noch froh sein kann.

Die Sonne scheint und der Körper verlangt Abkühlung. Doch das Eis verkauft sich nicht gut. Liegt es an den Sorten? Wohl eher am Preis, denn eine Kugel kostet fast sieben Dollar (umgerechnet 6,44 Euro) in der Eisdiele im kalifornischen Santa Cruz, in der ich kürzlich stand.

Zugegeben: der Küstenort und die umliegende Metropolregion sind die zweitteuerste Gegend in Kalifornien. Doch überall auf meiner Reise beunruhigten mich die Preise für Lebensmittel. Auch in den USA erreicht die Inflation Höchststände. Zudem sind manche Waren grundsätzlich viel teurer als in Europa. Von künstlich teuer gehaltenen Produkten wie Alkohol mal abgesehen, auch die Packung Tee gibt es nicht für unter fünf Dollar (4,60 Euro). Insbesondere Obst und Gemüse schlagen beim Einkauf ein Loch ins Budget.

Fast wohltuend war da also der erste Einkauf zurück in Deutschland. Dennoch: Auch hierzulande sind die Lebensmittel teils so teuer, dass sich viele Menschen keine ausreichende und ausgewogene Ernährung leisten können. Kommt der Winter wieder, stellt sich wohl für viele die Frage: essen oder heizen?