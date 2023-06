Warza feiert den 90. Geburtstag des Freibades drei Tage lang

Warza. Umzug, Musik und viele Darbietungen zum Jubiläum. Bad-Feste haben im Ort Tradition – doch war dieses Jahr einiges neu.

Wer bringt mit einem Sprung vom Turm das Wasser aus dem Schwimmerbecken am heftigsten dazu, in die Höhe zu spritzen? Das war das Hauptkriterium, den Arschbomben-Wettbewerb in Warza, am Samstagnachmittag zu gewinnen. Der Wettbewerb war Bestandteil des Festes zum 90-jährigen Bestehen des Freibades, das die Warzaer und viele Gäste vor allem aus den anderen Nessetal-Ortschaften am Wochenende begingen.

Bilder nehmen auf Geschichte des Bades Bezug

Es startete schon Freitagabend mit einer Disco im Freibad-Areal. Da waren auch schon Straßen im Ort mit Wimpeln geschmückt. Sie kennzeichneten den Weg des Umzuges mit 19 Bildern, die auf vielfältige Weise auf die Geschichte des Freibades Bezug nahmen. Die Vereine des Ortsteils gestalteten ihn, unterstützt und ergänzt durch Partner unter anderem aus Remstädt, Bufleben und Ballstädt.

Die Absicherung hatten die Freiwilligen Feuerwehren Warza und Bufleben übernommen. Am Straßenrand hatten sich schon vor 10 Uhr am Samstag Zuschauer eingefunden. Die spendeten den Wagen und ihren Insassen, die oft von Oldtimer-Traktoren gezogen wurden, viel Beifall.

Fotos: 90 Jahre Freibad Warza Fotos: 90 Jahre Freibad Warza 90 Jahre Freibad Warza: Impressionen von der Feier Foto: Peter Riecke

Viel Raum für sportliche Betätigung

Kirmesvereinsmitglieder fuhren sogar in einem wassergefüllten Bassin zum Bad. Dort waren bereits zahlreiche Stände in Betrieb. Neben Essen und Trinken gab es Möglichkeiten der sportlichen Betätigung von Schach bis Tischtennis und Trampolinspringen.

14 Uhr eröffnete Bürgermeister Maik Markert (parteilos) dann offiziell das Fest. Er zeichnete mit Martina Kaspar und Heinz Wodarz zwei seiner Bürgermeister-Vorgänger als Förderer des Bades mit einer Ehrenurkunde aus. Markert dankte der Gemeinde Nessetal und des Landratsamt Gotha wie auch dem Ortschaftsrat Warza für die finanzielle Beteiligung am Fest.

Schwimmbadverein übernimmt die Regie

Organisator ist diesmal erstmals der Schwimmbadverein, dem Markert auch vorsteht. Die Schwimmbadfeste wurden mit Ausnahme der Corona-Zeit in kleinerem Rahmen regelmäßig in Warza begangen. Dem Karnevalsverein, dem Feuerwehrverein, der Sportgruppe Warza, den Landfrauen, der Jagdgenossenschaft, dem Turn- und Sportverein und dem Traditionsverein dankte Markert für die Mithilfe. Er erwähnte die ortsansässigen Firmen als Sponsoren.

Zuvor hatte er kurz an die lange Geschichte des Bades erinnert. Es war ursprünglich als Feuerwehrteich geplant, doch nach vielen Mühen im Sinne einer Nutzung für die Naherholung wurde das Schwimmbad am 2. Juli 1933 eröffnet.

Der Arschbomben-Wettbewerb sorgte nicht nur bei den Teilnehmern für Abkühlung. Foto: Peter Riecke

Tanz am Samstagabend und Frühschoppen

Zwischen Festzelt und Schwimmbecken stellten sich die Vereine vor. Die „Helping Angels“ aus Emleben, die offiziell „Helping Angels Gotha e.V.“ heißen, übergaben einen Rucksack voller Rettungsmittel an die Warzaer Jugendfeuerwehr. Der Verein erfüllt Schwerkranken letzte Wünsche und unterrichtet Kinder in Erster Hilfe. Dies tat im Festgelände Vereinsmitglied Kathleen Piszczan.

Mit sportliche Darbietungen und einer humorvoll gestalteten Modenschau ging das Programm weiter. Am Abend spielte die Band „Mate“ im Festzelt zum Tanz auf. Für den Frühschoppen am Sonntag hat sich eine Formation des Thüringer Polizeimusikkorps angesagt.

