Waschweber und Karnevalisten in Aktion

Akteure ganz unterschiedlicher Couleur werden am kommenden Wochenende im Kreis Gotha für Unterhaltung sorgen.

Georgenthals Karnevalisten laden für Samstag, 12. August, ab 14.30 Uhr in den Kurpark zur Georgenthaler Sommerparty ein, die kleine Schwester von „Hammerteich in Flammen“, wie GKV-Sprecher Florian Storch sagt. Das sonst sonntägliche Kurkonzert ist auf den Samstagnachmittag verlegt. Ab 14.30 Uhr spielen die Tabarzer Blasmusikanten auf. Am Abend legen die DJs von TMR Radio im Kurpark zum Tanz auf. Dazu soll das Feuer-Varieté Cedrus Inflamnia aus Creuzburg alle Gäste verzaubern.

Zum Waschtag 2022 um den Steinerthof Tröchtelborn ist Annelie von Andrea Obuchowski (links) und Susi Hill geschrubbt worden. Foto: Wieland Fischer (Archiv)

Die Tröchtelborner richten Orgelkonzert sowie Wasch- und Badetag aus. Auf der Volckland-Orgel spielt Freitag, 11. August, zum Orgelsommerplausch „4 nach 7“, ab 19.04 Uhr, Jan Katzschke aus Neustadt Werke von Pachelbel, Bach und Müthel. Der Eintritt ist frei, eine Spende aber erwünscht. Imbiss und Zeit für nette Gespräche gibt es im Anschluss an das Konzert in der Kirche.

Am Steinerthof ist am Samstag Wasch- und Badetag. Mitglieder des Tröchtelborner Heimat- und Kulturvereins sowie des Feuerwehrvereins waschen ab 14 Uhr wie vor hundert Jahren – mit Badezuber und viel Spaß. Dazu werden Essen, Getränke und musikalische Begleitung geboten.

25 Jahre Jugendfeuerwehr Asbach wird mit Wettbewerben gefeiert. Am Samstag ab 9 Uhr treten dazu Kinder- und Jugendmannschaften an. Wegen der Regentage Ende Juli hatten die Aspacher den Feuerwehr-Vergleich auf dieses Wochenende vertagt.

Michael Hatzius und seine Echse führen im Tierpark Gotha am Samstag „Echsperimente" auf. Foto: Christine Fiedler

Der Kulturgarten des Gothaer Tierparks wird Samstag ab 19 Uhr zum Comedey-Club. Michael Hatzius tritt mit der „Echse“ auf und verspricht „Echsperimente“. Denn Tierversuche können äußerst unterhaltsam sein, vor allem wenn der preisgekrönte Puppenspieler dabei seine schrägen Figuren lebendig werden lässt.

Organist Bastian Uhlig am Sonntag doppelt gefragt

Das Ekhof-Festival geht im Schloss Friedenstein mit der dritten Staffel von Aufführungen von Schillers „Maria Stuart“ weiter: Donnerstag, Freitag und Samstag jeweils ab 19 Uhr. Die klassische Inszenierung des Sonnentor-Theater-Ensembles lässt in Schillers Meisterwerk auf der historischen Bühne des Ekhof-Theaters, die Zeit des 16. Jahrhunderts dramatisch aufleben.

Das Pastime-Trio – Leopold Nicolaus (Barockvioline), Tabea Hubert (Barockvioloncello) und Bastian Uhlig (historische Tasteninstrumente) – gibt am Sonntag, 13. August, ab 15 Uhr im Ekhof-Theater ein Konzert unter anderem mit Rosenkranz-Sonaten des böhmisch-österreichischen Komponisten Heinrich Ignaz Franz Biber.

Beim Gräfenhainer Musiksommer am Sonntag wird Uhlig wenig später erwartet. 17 Uhr beginnt in der Kirche optisch und akustisch eine Reise in die Zeit des Barock. Die Gruppe „Vive la danse“ führt höfische Tänze jener Epoche auf, bevor im zweiten Teil der Veranstaltung, nach der Pause, Bastian Uhlig die Thielemann-Orgel spielt. Der in Gotha beheimatete Organist Bastian Uhlig wird erstmals in Gräfenhain gastieren.

In Friedrichroda und Finsterbergen erklingt am Wochenende ebenfalls viel Musik. Die Gruppe „Dodge City Homegrown“ tritt am Samstag ab 18 Uhr im Kurpark, im Buschmann-Pavillon mit Hip-Hop und Rapmusik auf. Der Verein „WirStadt“ übernimmt die Getränkeversorgung. Liebhaber schnörkelloser Musik zum Abrocken sind zur gleichen Stunde im Biergarten des Friedrichrodaer Brauhauses gut aufgehoben. 18 Uhr legt „Carry On“ los.

Freunde der Blasmusik kommen am Sonntag ab 10.30 Uhr beim Frühkonzert der Heimatkapelle Finsterbergen auf ihre Kosten. Veranstaltungsort ist die Freilichtbühne „Hüllrod“ in Finsterbergen.

Die Thüringer Heimatmusikanten laden ab 13.30 Uhr zur Blasmusik am Heuberghaus ein. Für alle Veranstaltungen gelte freier Eintritt, teilt die Kurverwaltung Friedrichroda mit.

Der Musiksommer Bad Tabarz wird dieses Wochenende im Biergarten der „Teigmacher“, am Café Lesehalle des Neubauer-Parks fortgesetzt. Am Freitag ab 19 Uhr gibt Thomas Kleber, genannt Tommy, Rockmusik und Lieder der 60er und 70er mit Gesang und Gitarre zum Besten. An gleicher Stelle tritt die Gothaer Bluesband „Mo Malone“ am Samstagabend auf: Michael Fleischmann am Viersaiter, Drummer Rudi Ortlepp sowie Sänger und Gitarrist Thomas Schäfer. Der Shantychor „Hiev up“ – aus Geraberg beschließt am Sonntag ab 15 Uhr den Reigen mit Seemannsschlagern, Liedern für die Hochseefischer. Für alle Freunde der maritimen Musik soll etwas dabei sein.