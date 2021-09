Wasserball-Turnier im Stadt-Bad Gotha

Gotha. Der Schwimmbereich im Stadt-Bad ist am 2. Oktober geschlossen, die Sauna bleibt jedoch geöffnet.

Ein Wasserball-Pokalturnier findet am Samstag, 2. Oktober, im Stadt-Bad Gotha statt. Aus diesem Grund bleibt der Badbereich an diesem Tag durchgängig geschlossen. Darüber informiert Annette Engel-Adlung, Geschäftsführerin der Badbetreibung Gotha. Die Sauna werde am Samstag jedoch uneingeschränkt nutzbar sein, heißt es. Sie hat geöffnet in der Zeit von 10 bis 19 Uhr.

